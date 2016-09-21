16:48 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

МОК не требовал от Евстюхиной вернуть медаль Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) не требовал от российской тяжелоатлетки Надежды Евстюхиной вернуть бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине. МОК 31 августа по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года дисквалифицировал российских тяжелоатлеток Марину Шаинову и Евстюхину, а также легкоатлетку Татьяну Фирову.

– Очень запутанная ситуация, пока ничего не ясно, они (МОК) опубликовали это (информацию о дисквалификации), но на данный момент я не получала требований вернуть медаль, – цитирует ТАСС Евстюхину.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3641109

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