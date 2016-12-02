Министерство спорта ждет от ФТАР серьезных шагов по восстановлению авторитета

Глава министерства спорта России Павел Колобков сообщил, что ждет от Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) серьезных шагов по восстановлению авторитета организации. Напомним, 29 июля Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских штангистов от участия в Олимпийских играх-2016 из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил. 22 ноября Максим Агапитов был избран на пост главы ФТАР.

- Федерация должна подготовить много документов для аккредитации, сейчас она наделена правами и полномочиями и пользуется ими, - цитирует ТАСС Колобкова. - Будем ждать от них серьезных шагов по восстановлению своего авторитета. Мы все поймем по первым шагам, которые предпримет Агапитов на этом серьезном и ответственном посту, ему предстоит многое сделать. Ждем от него серьезной работы, главное, чтобы работа федерации была правильно выстроена.