Международная федерации тяжелой атлетики: "Официально сборную России от чемпионата мира не отстраняли"

Решения об отстранении сборной России по тяжелой атлетике от участия в чемпионате мира 2017 года на данный момент нет. Ранее появилась информация о том, что российские спортсмены будут отстранены от участия в мировом первенстве в связи с многочисленными допинговыми нарушениями на Олимпийских играх.

"Официально сборную России по тяжелой атлетике никто не отстранял. На сегодняшний день это является слухами и не стоит делать какие-то выводы только по заголовку. Если и будет официальное решение, то оно будет на сайте федерации", - цитирует ТАСС пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики.