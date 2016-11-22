Максим Агапитов возглавил ФТАР

Максим Агапитов назначен на пост президента Федерации тяжелой атлетики России, сообщает ТАСС. Он работал исполняющим обязанности главы организации с 15 сентября после отставки предыдущего руководителя Сергея Сырцова. Последний ушел в отставку после многочисленных допинговых скандалов.

Помимо Агапитова, в выборах участвовал экс-глава Москомспорта Михаил Степанянц. Сырцов, а также Вячеслав Клоков и Сергей Еремин также заявлялись на выборы, но сняли свои кандидатуры в ходе отчетно-выборной конференции во Владимире.