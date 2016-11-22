17:44 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Максим Агапитов возглавил ФТАР

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Максим Агапитов назначен на пост президента Федерации тяжелой атлетики России, сообщает ТАСС. Он работал исполняющим обязанности главы организации с 15 сентября после отставки предыдущего руководителя Сергея Сырцова. Последний ушел в отставку после многочисленных допинговых скандалов.

Помимо Агапитова, в выборах участвовал экс-глава Москомспорта Михаил Степанянц. Сырцов, а также Вячеслав Клоков и Сергей Еремин также заявлялись на выборы, но сняли свои кандидатуры в ходе отчетно-выборной конференции во Владимире.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3804471

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