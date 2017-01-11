10:04 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Максим Агапитов: "Штангисты, которые уважают дисциплину и свою федерацию, вернут медали"

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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что возврат олимпийских наград сугубо личное дело каждого спортсмена. ФТАР уведомила спортсменов, уличенных в применении допинга, о необходимости вернуть медали.

- Международный олимпийский комитет через Олимпийский комитет России уведомил ФТАР о необходимости возврата наград, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - Мы, в свою очередь, уведомили о требовании МОК спортсменов и руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Других механизмов на сегодняшний день не существует. Те штангисты, которые уважают дисциплину и свою федерацию, думаю, вернут медали.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170111/1114755510.html

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