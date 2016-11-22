19:35 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Максим Агапитов: "Предполагал, что выиграю выборы, когда осталось два кандидата"

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Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сказал, что был готов к победе на выборах главы организации. Он работал исполняющим обязанности президента после отставки Сергея Сырцова в сентябре этого года. На выборах он получил 43 голоса из 68, его единственный конкурент - Михаил Степанянц - 25. Изначально на выборы также заявлялись Сергей Сырцов, Вячеслав Клоков и Сергей Еремин, но впоследствии они сняли свои кандидатуры.

- Я предполагал, что могу победить на этих выборах, когда осталось два кандидата, - цитирует ТАСС Агапитова. - Но уверенности никакой не было, я не стремился никогда занять эту должность и был готов к любому результату. Не могу сказать, что я бы расстроился, если бы проиграл.

Если бы народ выбрал другого кандидата, значит, так нужно. Почему я должен расстраиваться? Но я бы все равно помогал бы федерации и радовался, что есть кандидат, в которого так верят делегаты.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3804638

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