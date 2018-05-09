Максим Агапитов: "Панайотиди отсталось отбыть еще около трех лет"

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов прокомментировал дисквалификацию российского спортсмена Николая Панайотиди. Ранее сообщалось, что тяжелоатлет отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

"Его отстранили на четыре года, но это случилось еще в прошлом году на чемпионате Европы. Во время турнира он сдал положительный допинг-тест. Если честно, не помню, на чем именно его поймали. Срок дисквалификации идет с прошлого года, так что осталось около трех лет", - сказал Агапитов. (Михаил ПОТАПОВ)