Максим Агапитов: "ФТАР работает над программой по борьбе с допингом"

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, что для получения аккредитации в министерстве спорта его организации необходима убедительная программа по борьбе с допингом. Также он отметил, что основной задачей на этот год является восстановление порядка и дисциплина.

- В настоящее время Федерация тяжелой атлетики России наделена правами и полномочиями общероссийской физкультурно-спортивной организации по виду спорта, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - В 2016 году прежняя команда федерации дважды выходила на комиссию по аккредитации, но был получен отказ - в связи с отсутствием убедительной программы по борьбе с допингом. Сейчас мы приводим в соответствие все необходимые документы и разрабатываем программу, проведя консультативные встречи и привлекая специалистов.

- Какие задачи поставлены перед тренерами в 2017 году?

- Наша основная задача - это дисциплина и восстановление порядка. Дисциплина в антидопинговой борьбе и в организации тренировочного процесса. Что и приведет к порядку. В текущем году начинается квалификационный этап отбора к Юношеским олимпийским играм, которые в 2018 году пройдут в Аргентине.