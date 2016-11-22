20:27 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Максим Агапитов: "ФТАР должна ратовать за полное неприятие допинга"

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Новый президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что организация должна занять жесткую позицию нетерпимости к допингу. Агапитов возглавил ФТАР сегодня по итогам выборов, на которых набрал 43 голоса из 68. С 15 сентября он трудился исполняющим обязанности главы организации после досрочной отставки Сергея Сырцова.

- Федерация тяжелой атлетики России - не карательная организация, у нас нет никаких лабораторий, - цитирует ТАСС Агапитова. - Наша задача заключается в проведении разъяснительной антидопинговой работы, различных обучающих семинаров для тренеров и спортсменов. Необходимо развернуть сознание людей, мы должны ратовать за нулевую толерантность, полное неприятие допинга, абсолютную нетерпимость к этому злу.

На всем протяжении своей послеспортивной деятельности я не имел отношения ни к тренерской работе, ни к подготовке нашей сборной. Никак с этим не соприкасался, поэтому даже гипотетически нельзя предположить, что я в чем-то причастен к последним допинговым скандалам. В этом отношении у меня чистая репутация. У меня были контакты с представителями международных спортивных организаций, и этот вопрос даже не поднимался.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3804932

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