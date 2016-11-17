21:18 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Махти Маккаев: "Хаджимурат Аккаев не отдаст то, что добывал кровью и потом"

0
0
0

Тренер Хаджимурата Аккаева Махти Маккаев отметил, что российский тяжелоатлет не собирается возвращать Международному олимпийскому комитету (МОК) бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года. По словам наставника, спортсмен никогда не употреблял допинг и всегда был "чистым".

- Хаджимурат не отдаст то, что ему принадлежит, и то, что добывал кровью и потом,  -приводит ТАСС слова Маккаева. - Он никогда не употреблял допинг и всегда был "чистым". Нет смысла оспаривать решение МОК, это ложь и клевета. Считаю, что моего спортсмена, которого я растил с 10 лет, пытаются очернить.

В четверг МОК лишил Аккаева бронзовой медали Игр в Пекине. После перепроверки допинг-проб у 31-летнего спортсмена, завершившего карьеру, был обнаружен запрещенный стероид туринабол. Напомним, Аккаев выступал в категории до 105 кг.


 



 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3793597

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ