Махти Маккаев: "Хаджимурат Аккаев не отдаст то, что добывал кровью и потом"

Тренер Хаджимурата Аккаева Махти Маккаев отметил, что российский тяжелоатлет не собирается возвращать Международному олимпийскому комитету (МОК) бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года. По словам наставника, спортсмен никогда не употреблял допинг и всегда был "чистым".

- Хаджимурат не отдаст то, что ему принадлежит, и то, что добывал кровью и потом, -приводит ТАСС слова Маккаева. - Он никогда не употреблял допинг и всегда был "чистым". Нет смысла оспаривать решение МОК, это ложь и клевета. Считаю, что моего спортсмена, которого я растил с 10 лет, пытаются очернить.

В четверг МОК лишил Аккаева бронзовой медали Игр в Пекине. После перепроверки допинг-проб у 31-летнего спортсмена, завершившего карьеру, был обнаружен запрещенный стероид туринабол. Напомним, Аккаев выступал в категории до 105 кг.









