Ловчев в декабре перенесет операцию на локте

Советник губернатора Владимирской области по спорту тяжелоатлет Алексей Ловчев, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, продолжает тренироваться и готовится к операции на травмированном локте. Спортсмен наказан в связи с подозрениями в употреблении запрещенного препарата ипаморелина.

- Настроение у меня хорошее, жизнь не останавливается, будем бороться дальше, - цитирует "Р-Спорт" Ловчева. - Продолжаю понемногу тренироваться, а в должности советника губернатора занимаюсь организацией различных спортивных мероприятий и соревнований. Причем не только во Владимире, но и по всей области. Различных вопросов приходится решать очень много, работа идет, на месте сидеть некогда.

Травму локтя левой руки я получил в 2013 году на сборах команды. Шел отбор на чемпионат мира, на котором потом я занял третье место. Пришлось толкать вес 250 килограммов – я толкнул, что-то хрустнуло, и я едва не сломал руку. Но все обошлось, оказалось, что откололся небольшой хрящик, который "гуляет" - его будут вынимать. Операция будет сделана в России, в ЦИТО, и планируется на декабрь.

Врачи говорят, что после операции придется взять паузу на месяц-полтора. А потом уже надо будет руку потихоньку закачивать. Поврежденные ранее кисти надо залечить. Надо посмотреть и правое колено, которое я травмировал год назад - оно немного беспокоит.