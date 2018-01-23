Литовский тяжелоатлет сдал положительный допинг-тест

Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике литовец Ауримас Диджбалис временно отстранен от выступлений по подозрению в нарушении антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики. В его допинг-пробе был обнаружен селективный модулятор андрогенных рецепторов.
Кроме того, временно отстранены чемпион Европы-2017 румын Думитру Каптари, серебряный призер чемпионата мира-2017 албанец Ромела Бегай (станозолол) и призер чемпионатов Европы киприот Димитрис Минасидис (гормоны и модуляторы метаболизма).
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:03
shpasic
не пора ли уже тяжёлую атлетику прикрыть - если почти на каждом крупном турнире призёры на допинге?
20:52