Литовский тяжелоатлет сдал положительный допинг-тест

Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике литовец Ауримас Диджбалис временно отстранен от выступлений по подозрению в нарушении антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики. В его допинг-пробе был обнаружен селективный модулятор андрогенных рецепторов.

Кроме того, временно отстранены чемпион Европы-2017 румын Думитру Каптари, серебряный призер чемпионата мира-2017 албанец Ромела Бегай (станозолол) и призер чемпионатов Европы киприот Димитрис Минасидис (гормоны и модуляторы метаболизма).