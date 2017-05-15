Кузнецов покинул мужскую сборную России по тяжелой атлетике

Олимпийский чемпион 1988 года Павел Кузнецов, под чьим руководством мужская сборная России выиграла на апрельском чемпионате Европы в Хорватии одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, прекратил работу с национальной командой, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Старший тренер команды Кузнецов претендовал на пост главного тренера мужской сборной России, однако в середине марта экспертный совет Министерства спорта РФ отклонил эту кандидатуру из-за отсутствия у соискателя профильного образования. На чемпионат Европы в хорватский Сплит, который стартовал 1 апреля, Кузнецов отправился, продолжая оставаться старшим тренером.

Главный тренер в мужской национальной команде появится не ранее чем через четыре месяца, когда истекут все действующие контракты с остальными тренерами и спортсменами. Чемпионат мира-2017 пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме.