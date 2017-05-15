Колесников назначен временно исполняющим обязанности главного тренера мужской команды по тяжелой атлетике

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что Николай Колесников назначен временно исполняющим обязанности главного тренера мужской команды.

– В конце апреля у специалистов закончились контракты, заключенные сроком на четыре месяца, – приводит "Р-Спорт" слова Агапитова. – С Николаем Колесниковым с 1 мая был продлен контракт, также на аналогичный срок, четыре месяца, а с Павлом Кузнецовым – нет, в связи с отсутствием у него соответствующего образования. Временно исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной России назначен Колесников, сроком также на четыре месяца, до конца августа.