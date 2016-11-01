Казахстан изучит возможность невозвращения медалей уличенными в допинге спортсменами

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что правительство изучит вопрос возвращения олимпийских медалей спортсменами, уличенными в употреблении допинга. После перепроверки допинг-проб с Игр-2008 и 2012 были дисквалифицированы казахстанские тяжелоатлетки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манезе. Их результаты аннулированы, награды отозваны. Они уже заявили, что возвращать награды не намерены.

- Это юридический вопрос, мы очень внимательно изучаем юриспруденцию, потому что такая ситуация у нас в Казахстане впервые, и вопрос очень непростой, - цитирует ТАСС Мухамедиулы. - Мы должны изучить международный опыт в этом вопросе, чтобы что-то советовать или требовать от спортсменов. Есть ли в международной практике норма, когда спортсмены могут не возвращать медали? Необходимо тщательно это изучить.

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