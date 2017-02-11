09:23 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Каширина победила на Кубке России

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Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Татьяна Каширина, выступающая в весовой категории свыше 75 килограммов, победила на Кубке России в Зеленодольске.

Спортсменка набрала 310 кг (135 в рывке + 175 в толчке). Серебро завоевала Диана Мстиева (235). Бронза у Оксаны Астафьевой (208).

В категории до 75 кг первой стала Мария Вострикова, которая набрала 237 кг (107 + 130). Второй стала Ксения Марушка (221), третьей – Ляйсан Махиянова (220).

В мужских соревнованиях до 85 кг победу одержал Артем Окулов, набравший 360 кг (160 + 200). Вторым стал Георгий Сидаков (345). Тройку призеров замкнул Виктор Харченко (340).

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Материалы REN-TV

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