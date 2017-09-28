Каширина и Албегов вошли в предварительную заявку сборной России на ЧМ

Обладательница четырех золотых наград мировых первенств Татьяна Каширина и двукратный чемпион мира Руслан Албегов включены в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме, информирует ТАСС. Срок подачи окончательных заявок для участия в ЧМ-2017 истечет 27 октября.

В предварительную заявку мужской команды вошли Феликс Халибеков (весовая категория до 62 кг), Олег Чен (до 69), Алексей Юфкин (до 85), Адам Малигов и Сослан Дзагоев (оба - до 94 кг), Давид Беджанян и Родион Бочков (оба - до 105 кг), и Албегов (свыше 105 кг). В предварительную заявку также включены запасные: Сергей Петров (до 77 кг) и Виктор Гетц (до 85 кг). Петров и Гетц смогут выступить на ЧМ только в том случае, если кто-то из первой восьмерки выйдет из строя.

Заявка женской команды выглядит так: Наталья Хлесткина (до 58 кг), Татьяна Алеева и Тима Туриева (обе - до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Каширина (свыше 90 кг). В заявке также находятся запасные Мария Петрова (до 75 кг), Ксения Пасхина (свыше 75 кг) и Алла Кайтукова (до 69 кг), претендующие на одно место в основном составе.