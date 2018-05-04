IWF высоко оценивает действия России по борьбе с допингом

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) высоко оценивает действия Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в вопросе борьбы с допингом, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора IWF со ссылкой на Аттилу Адамфи.

- Международная федерация тяжелой атлетики полностью поддерживает своих коллег из России в их реформаторских действиях в сфере борьбы с допингом, - сказал Адамфи. - Мы благодарны Федерации тяжелой атлетики России за то, что она взяла на себя лидирующую роль среди отстраненных стран в образовательной сфере, продвижении практического опыта в профилактике допинговых нарушений. Этот семинар является хорошим примером для других видов спорта.