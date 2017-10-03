IWF высоко оценила борьбу с допингом в российской тяжелой атлетике

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отметил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) высоко оценивает работу по борьбе с допингом, которую проводит новый состав ФТАР.

IWF 30 сентября отстранила ФТАР и федерации еще 8 стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит сборной России принять участие в чемпионате мира-2017. Помимо ФТАР, отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

- Международная федерация тяжелой атлетики и члены исполкома IWF однозначны в своем мнении - они очень высокого оценили работу, проделанную новым составом нашей федерации, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - И на исполкоме было заявлено, что нами за 10 месяцев (Агапитов возглавил ФТАР в ноябре 2016 года) сделано больше, чем за 10 предыдущих лет. И надо понимать, что в данном случае борьба ведется не с Россией, а с системными случаями применения допинга. И сейчас мы наказаны за ошибки прошлых лет.

Работы у нас было действительно непочатый край, и то наследство, которое нам досталось (от прежнего руководства ФТАР), было довольно тяжелым. И мы за небольшой срок проделали большую работу.