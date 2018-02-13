IWF сняла временное отстранение с Албегова и Чена

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сняла временное отстранение с россиян Руслана Албегова и Олега Чена, сообщает официальный сайт юридической группы "Клевер Консалт", представляющей интересы спортсменов. Оба тяжелоатлета обвиняются в нарушении антидопинговых правил на основании документов, прилагаемых к докладу независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Отмечается, что юристы продолжат отстаивать интересы Албегова и Чена. На данный момент они могут вернуться к полноценным тренировкам.

Напомним, Албегов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, двукратным чемпионом мира и Европы. Чен – трекратный серебряный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы.