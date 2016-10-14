IWF не будет рассматривать вопрос отстранения российских штангистов в 2016 году

Исполняющий обязанности президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подчеркнул, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) до конца нынешнего года не будет рассматривать вопрос отстранения от международных стартов ФТАР и ряда других национальных федераций, чьи штангисты были замечены в употреблении допинга.

Ранее IWF намеревалась отстранить федерации России, Белоруссии и Казахстана. Позже данный вопрос был снят с повестки исполкома IWF.

- Сейчас можно с уверенностью сказать, что до конца 2016 года никто, в том числе и наша федерация, не будет отстранен, - приводит "Р-Спорт" слова Агапитова. - Данному вопросу должны дать правовую оценку Спортивный арбитражный суд (CAS) и Международный олимпийский комитет (МОК), и только после консультаций с этими организациями будут вынесены какие-либо решения.