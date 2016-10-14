11:34 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

IWF не будет рассматривать вопрос отстранения российских штангистов в 2016 году

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Исполняющий обязанности президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подчеркнул, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) до конца нынешнего года не будет рассматривать вопрос отстранения от международных стартов ФТАР и ряда других национальных федераций, чьи штангисты были замечены в употреблении допинга.

Ранее IWF намеревалась отстранить федерации России, Белоруссии и Казахстана. Позже данный вопрос был снят с повестки исполкома IWF.

- Сейчас можно с уверенностью сказать, что до конца 2016 года никто, в том числе и наша федерация, не будет отстранен, - приводит "Р-Спорт" слова Агапитова. - Данному вопросу должны дать правовую оценку Спортивный арбитражный суд (CAS) и Международный олимпийский комитет (МОК), и только после консультаций с этими организациями будут вынесены какие-либо решения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20161014/1110747901.html

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