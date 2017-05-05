IWF дисквалифицировала трех казахстанских тяжелоатлеток за допинг

Международная Федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о дисквалификации трех казахстанских тяжелоатлеток - Майи Манезы, Зульфии Чиншанло и Светланы Подобедовой - за употребление допинга. В мае 2016 года в результате перепроверки в их пробах с Олимпиады-2012 был найден станозолол. Манеза и Чиншанло получили по два года отстранения, Подобедова - восемь. Срок отсчитывается со дня перерпроверки проб.

Ранее МОК лишил спортсменок медалей, которые они получили в Лондоне. Зульфия Чиншанло завоевала золото в категории до 53 кг, Майя Манеза – в категории до 63 кг, Светлана Подобедова – в категории до 75 кг. Остальные результаты тяжелоатлеток и все завоеванные ими награды оставлены в силе.