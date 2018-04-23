Испания лишена права провести молодежный чемпионат Европы-2018

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) лишила Испанию прав на проведение молодежного и юношеского (до 23-х лет) чемпионата Европы-2018 из-за позиции страны по вопросу признания независимости Косова, сообщает Inside The Games.

Страну лишили возможности проведения турнира после того, как в течение трех недель EWF не смогла получить от правительства Испании заверения выдачи косовской делегации виз для въезда в город Ла-Корунью, где планировалось проведение турнира. Федерация приняла решение перенести соревнования в Польшу. Несколькими днями ранее президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своей речи предупредил: если дипломатические решения не будут найдены для таких ситуаций, Олимпийское движение покажет, будет вынуждено принять соответствующие меры, чтобы не лишать спортсменов конкуренции из-за политических разногласий.

Напомним, Испания является одной из свыше 60-ти стран, которые отказываются признавать независимость Косово, о которой бывший когда-то сербский автономный край в одностороннем порядке объявил в 2018 году. Национальный олимпийский комитет (НОК) Косова стал членом МОК в 2014 году. На этой основе EWF признал национальную федерация по тяжелой атлетике.