Илья Ильин лишен двух олимпийских золотых медалей

Национальный олимпийский комитет Казахстана получил официальное уведомление от МОК о примененных санкциях в отношении казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина, в организме которого после перепроверки допинг-проб были выявлены следы запрещенных препаратов.

Так, согласно решению дисциплинарной комиссии МОК победитель летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 94 кг дисквалифицирован с прошедших Игр, его результаты аннулированы, а награды отозваны.

Решение о сроке дисквалификации будет приниматься Международной федерацией тяжелой атлетики IWF.

"Политика "нулевой толерантности" в вопросах применения допинга, защита принципов честной борьбы и "чистых" спортсменов являются одними из главных приоритетов как для Международного олимпийского комитета, так и для Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, который, будучи единственной признанной МОК организацией на территории нашей страны, признает Олимпийскую хартию и Всемирный антидопинговый кодекс, а также является участником мирового антидопингового движения", – говорится в сообщении на официальном сайте Олимпийского комитета Казахстана.