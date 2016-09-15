Глава ФТАР подал в отставку

Президент Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставку, сообщает ТАСС. Исполнять его обязаности будет вице-президент ФТАР Максим Агапитов.

- Надо кому-то отвечать за то, что произошло, и я это сделал, - прокомментировал свое решение Сырцов.

29 июля Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил. Сырцов возглавлял ФТАР с 2010 года.

Выборы нового главы организации состоятся 29 сентября. В них примут участие Максим Агапитов, глава попечительского совета ФТАР Сергей Еремин и член технического комитета IWF Вячеслав Клоков.