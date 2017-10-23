Глава ФТАР планирует встретиться с IWF, чтобы отчитаться о проделанной работе

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов намерен организовать встречу с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), чтобы отчитаться о проделанной работе.

Ранее организация была отстранена от участия в международных соревнованиях на один год за нарушения антидопинговых правил. Из-за этого российские штангисты пропустят чемпионат мира-2017 и чемпионат Европы-2018.

– Мне бы хотелось организовать саммит с IWF, на котором мы сообщим о том, что было сделано, а также о том, чему мы можем учиться друг у друга, – приводит Insidethegames слова Агапитова. – У нас было много положительных проб, мы берем на себя ответственность.

В нашей стране мы делаем все, чтобы защитить "чистых" спортсменов. Нам нужно измениться, необходимо строить будущее. Федерация выступает за абсолютную нетерпимость к допингу.