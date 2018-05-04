Глава ФТАР - о сокращении квот для россиян на Игры-2020: "Это политическое решение"

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов считает политическим возможное решение сократить число квот для российских тяжелоатлетов на Олимпиаду-2020. Ранее в СМИ появилась информация, что пять стран, включая Россию, получат только две квоты для участия в Играх-2020 из-за многочисленных допинговых нарушений.

- Для России это достаточно несправедливое решение, оно больше политическое. Справедливым его трудно считать, нас и в 2016 году не пустили на Игры. Нас дисквалифицировали на год, это повлекло имиджевые потери, спонсоров. Это решение и справедливое, и несправедливое. Справедливое в том, что страны, которые часто нарушают антидопинговые правила, должны быть наказаны, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - Но период, который берется в расчет, должен быть рассмотрен. Мы уже заплатили за прошлое. Было бы справедливо принимать такое решение, если точку отсчета брать, например, с 2016 года.

Тренеры, которые имели отношение к отстраненным из-за допинга спортсменам, тоже отстранены. Идет расследование случаев, которые были 6 и 10 лет назад. Такие шаги были предприняты сразу же, как мы столкнулись с этой проблемой.