13:19 9 февраля | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Глава ФТАР: "Нет гарантий, что сборная России выступит на чемпионате Европы"

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Глава Федерации тяжелой атлетики (ФТАР) России Максим Агапитов подчеркнул, что на данный момент нет гарантий выступления сборной России по тяжелой атлетике на чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 9 апреля.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских легкоатлетов от участия в Олимпийских играх-2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил.

- Нельзя говорить, что сборная выступит на чемпионате Европы со стопроцентной гарантией, так как вопрос о возможной дисквалификации федерации еще не решен и находится в подвешенном состоянии, - приводит ТАСС слова Агапитова. - Что с этим делать, не знает никто, даже международная федерация. Но сборная готовится в полном составе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4009243

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