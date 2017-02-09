Глава ФТАР: "Нет гарантий, что сборная России выступит на чемпионате Европы"

Глава Федерации тяжелой атлетики (ФТАР) России Максим Агапитов подчеркнул, что на данный момент нет гарантий выступления сборной России по тяжелой атлетике на чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 9 апреля.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских легкоатлетов от участия в Олимпийских играх-2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил.

- Нельзя говорить, что сборная выступит на чемпионате Европы со стопроцентной гарантией, так как вопрос о возможной дисквалификации федерации еще не решен и находится в подвешенном состоянии, - приводит ТАСС слова Агапитова. - Что с этим делать, не знает никто, даже международная федерация. Но сборная готовится в полном составе.