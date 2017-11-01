ФТАР проверит всех российских тяжелоатлетов на знание антидопинговых правил

Президент ФТАР Максим Агапитов заявил, что федерация проведет обязательное тестирование спортсменов на знание антидопинговых правил. 30 сентября ФТАР и федерации еще восьми стран были отстранены на год за допинговые нарушения .

- Мы приняли решение об обязательном тестировании членов всех составов сборных России на знание антидопинговых правил, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - У нас на сайте федерации есть личный кабинет каждого спортсмена, и они проходят онлайн-обучение на знание антидопинговых правил и потом сдают онлайн-тесты. И, сдавая тест, спортсмены подписываются под тем, что они знают антидопинговые правила. Мы приняли решение, что это в обязательном порядке касается всех членов национальных сборных. И мы продолжаем борьбу за то, чтобы наша сборная, состоящая из 17-летних спортсменов, в октябре следующего года приняла участие в юношеских Олимпийских играх.