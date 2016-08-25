ФТАР продолжит судебные тяжбы по делу Ловчева

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) продолжит судебные тяжбы по делу российского спортсмена Алексея Ловчева. Об этом сообщил глава ФТАР Сергей Сырцов. Ранее Ловчев сообщил, что его наказали за применение разрешенного вещества экдистена.

- Мы на 100 процентов уверены, что он не "грязный", а "чистый" спортсмен. Мы будем продолжать судиться, хотим, чтобы его имя было оправдано. Я думаю, он не собирается завершать карьеру, - цитирует ТАСС Сырцова. - Мы так и не получили из канадской лаборатории ряд определенных документов по делу Ловчева. Мы просили IWF вскрыть его пробу в другой лаборатории - получили отказ. Даже на суде глава канадской лаборатории не смог предоставить нам ранее запрошенные документы.

Напомним, в конце декабря прошлого года чемпион и рекордсмен мира Алексей Ловчев был временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В пробе "А" спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее было озвучено, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат. В итоге Ловчев был дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на четыре года.



