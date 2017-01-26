ФТАР приняла решение об отзыве иска из CAS об отстранении организации на 1 год

Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении на год стран, спортсмены которых имеют три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, сообщает пресс-служба ФТАР. Соответствующее решение было принято в ходе рабочей встречи главы IWF Томаша Аяна и президента ФТАР Максима Агапитова, состоявшейся сегодня в Будапеште.

"Обсуждались ключевые аспекты борьбы с допингом, взаимодействия с международной федерацией. Томаш Аян высоко оценил все произошедшие изменения в Федерации тяжелой атлетики России и предпринятые шаги по обновлению всего руководящего состава", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФТАР.

Напомним, что сборная России решением IWF была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил.



