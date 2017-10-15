ФТАР не планирует проводить новые соревнования во время дисквалификации россиян

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отметил, что его организация не планирует проводить новые соревнования для отечественных штангистов во время годичной дисквалификации. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября отстранила ФТАР и федерации еще восьми стран от участия в международных соревнованиях на один год за нарушения антидопинговых правил.

– Мы не будем проводить дополнительные турниры, – цитирует "Р-Спорт" Агапитова. – У нас достаточно соревнований (в национальном календаре). А если мы посчитаем нужным организовать еще какие-нибудь состязания, вы узнаете об этом.