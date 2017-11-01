ФТАР не будет подавать апелляцию на дисквалификацию

Президент ФТАР Максим Агапитов заявил, что федерация не будет подавать апелляцию на решение IWF о дисквалификации. 30 сентября ФТАР и федерации еще восьми стран были отстранены на год за нарушения антидопинговых правил.

- Сегодня мы на исполкоме федерации приняли решение продолжить консультации с Международной федерацией тяжелой атлетики и с Международным олимпийским комитетом, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - На тему "как нам дальше быть?". Ни о какой апелляции речи не будет. Мы будем продолжать консультации и вести конструктивный диалог, потому что есть некоторые пункты, которые для нас до конца не понятны. И мы бы хотели проконсультироваться и выяснить, что они означают. И после этого уже будем принимать решение.