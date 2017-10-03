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17:46 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ФТАР может провести специальный турнир вместо чемпионата мира


Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов допустил возможность проведения специального турнира для российских штангистов, которые не смогут выступить на чемпионате мира в США (с 28 ноября по 6 декабря) из-за годичного отстранения отечественной организации. Он отметил, что проведение международных соревнований маловероятно.

- Организация турнира для тяжелоатлетов, которые не смогут выступить на чемпионате мира, - это первая мысль, которая пришла очень многим спортсменам, - цитирует ТАСС Агапитова. - Скажу больше - мне уже пришли несколько предложений из различных стран, которые желают организовать такой турнир. Но давайте смотреть логически - на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, и если мы что-то организуем вразрез этого решения, то могут последовать новые санкции. В России, конечно, мы еще можем вести такую работу, но вот международный турнир - это вряд ли.

Безусловно, этот вопрос мы будем обдумывать, желание такое есть, но вопрос в том, насколько это будет легитимно.

Напомним, IWF объявила о решении отстранить ФТАР 30 сентября. Также от международных соревнований были отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Такое решение было принято в связи с положительными результатами допинг-проб на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.

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http://tass.ru/sport/4613174

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