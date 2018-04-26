Федерация тяжелой атлетики Болгарии просит денег у болельщиков на погашение штрафа за допинг

Федерация тяжелой атлетики Болгарии просит у болельщиков собрать 250 тысяч долларов. Штраф был наложен Международной федерацией тяжелой атлетики за массовые нарушения болгарскими спортсменами антидопинговых правил. Деньги должны быть выплачены до 18 июня.

- В случае невыплаты штрафа спортсмены могут лишиться права выступать на международных соревнованиях, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики Болгарии.

Напомним, сборная Болгарии по тяжелой атлетике была дисквалифицирована в полном составе от международных соревнований после того, как в марте 2015 года допинг-пробы 11 членов команды дали положительные результаты на анаболический стероид станозолол.