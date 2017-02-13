Европейская федерация тяжелой атлетики не видит препятствий для участия россиян в континентальном первенстве

Генеральный секретарь Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Хасан Аккус подчеркнул, что организация не видит препятствий для участия российских тяжелоатлетов на континентальном первенстве 2017 года в хорватском Сплите. Ранее сообщалось, что нет никаких гарантий, что сборная выступит на чемпионате Европы.

- Если Федерация тяжелой атлетики России хочет принять участие в предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Сплите в апреле, федерация и ее спортсмены могут присутствовать там, - приводит ТАСС слова Аккуса. - Это означает, что россияне могут участвовать в соревнованиях.