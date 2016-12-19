Еремин уведомил ФТАР об уходе с поста главы попечительского совета

Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин сообщил, что направил в организацию официальное письмо о своем решении покинуть данный пост. Еремин являлся одним из пяти кандидатов на пост главы ФТАР на выборах, прошедших 22 ноября во Владимире. Однако претендент снял свою кандидатуру перед голосованием. Президентом ФТАР был избран Максим Агапитов, исполнявший обязанности главы организации после сентябрьского ухода в отставку Сергея Сырцова.

- Я принял решение об уходе с поста президента попечительского совета (Федерации тяжелой атлетики России) и направил официальное письмо в федерацию, - цитирует "Р-Спорт" Еремина. - Но ответа от федерации пока нет.

22 декабря в Москве состоится заседание исполкома федерации, на котором, в частности, будут избраны вице-президенты и генеральный секретарь ФТАР, а также главные тренеры мужской и женской сборных России.