Эко Юли Ираван стал чемпионом мира в категории до 61 кг

Индонезиец Эко Юли Ираван завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг. Турнир проходит в Ашхабаде.

По сумме двух попыток он показал результат 317 кг (143 в рывке + 174 в толчке). Второе место занял китаец Ли Фабинь - 310 кг (142 кг + 168 кг), третьим стал его соотечественник Цинь Фулинь - 308 кг (139+169).

Сукания Срисурат из Таиланда стала чемпионкой мира в весовой категории до 55 кг. Она показала результат 232 кг (105+127). Серебро завоевала китаянка Ли Яцзюн - 225 (102+123), бронзу - ее соотечественница Чжан Вангион - 225 (101+124).