21:51 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Лапиков: "На каком основании я должен возвращать медаль?"

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Российский тяжелоатлет Дмитрий Лапиков, которого МОК сегодня лишил бронзовой медали Олимпиады в Пекине в весовой категории до 105 кг, категорически не согласен с данным решением. По словам спортсмена, во всем виновата политика.

– Я не знаю, где эти пробы лежали, и кто и как их потом проверял, – посетовал Лапиков. – Мне сложно что-то сказать. Столько лет все было нормально, а потом вдруг – и, оказывается, будто когда-то там был допинг.

– Просто появилась новая, более чувствительная методика.

– Не знаю. Для меня эта ситуация все равно странная. Недавно стало известно, что спортсмены многих стран употребляют допинг легально, пользуясь терапевтическими исключениями. И это считается нормальным. Такая странная игра. Конечно же, сказывается внешнеполитическое давление. Из-за этого удручающая обстановка и атмосфера, мне сложно как-то комментировать происходящее.

– МОК настоятельно просит, чтобы все спортсмены, у которых после реанализа обнаружили запрещенные вещества, вернули медали.

– Мне тяжело что-то сказать. Как вы себе это представляете? Кто-то ко мне приедет и скажет, чтобы я вернул медаль?

– Если так?

– А на каком основании я должен отдавать? Абсолютно не согласен с этими публикациями. Считаю, что это все бред. Идет внешнеполитическая борьба, в жернова которой попался спорт России и стран бывшего СССР. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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PallMall

За 8 лет можно подмешать в допинг-пробу что угодно.

22:34

absentRUneta

Да хрена я бы отдал, кто будет забирать то. БОТВА

22:21

Айртон

Ахахах, под Фомку решил закосить.)) Основание - стероид туринабол!))

22:06

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