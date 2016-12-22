18:41 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Давид Ригерт: "Российская тяжелая атлетика зависит от обстоятельств - Макларена какого-то или другого такого же"

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Бывший главный тренер сборной России Давид Ригерт поддержал решение ФТАР назначить Павла Кузнецова и Николая Колесникова главными тренерами мужской и женской национальной команды. Также он отметил, что будущее сборных зависит от ряда внешних обстоятельств, включая меры после доклада Ричарда Макларена о допинге в российской легкой атлетике.

- Решение вполне нормальное. Это хорошие специалисты, - цитирует "Р-Спорт" Ригерта. - Колесников по юношам был старшим тренером, а как он будет с женщинами работать, время покажет. В любом случае, отрицательного ничего ни про одного из них не могу сказать. Мужики в порядке! Если говорить про опыт, то когда-то все случается в первый раз. Я обоих знаю давно, дай бог им удачи! А сейчас многое еще от обстоятельств будет. Мы полностью от них зависим. Например, от какого-то Макларена или другого такого же.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20161222/1114124881.html

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