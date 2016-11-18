13:47 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Давид Ригерт: "Пытаются добить тяжелую атлетику так, чтобы не подняли головы"

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Бывший главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Давид Ригерт считает, что этот вид спорта пытаются окончательно дискредитировать перепроверками допинг-проб. МОК аннулировал результаты 16 спортсменов на Олимпиаде-2008 после перепроверки допинг-проб, из которых девять представляют тяжелую атлетику, среди них двое россиян: Хаджимурат Аккаев (бронза, до 94 кг) и Дмитрий Лапиков (бронза, до 105 кг).

– Я лично не обращаю внимания на эти перепроверки. Ничего удивительного в этом нет. В тяжелой атлетике и без того серьезные проблемы, – цитирует "Р-Спорт" Ригерта. – Просто по другим странам, похоже, не прошлись. Попадаются только страны из бывшего Советского Союза. Пытаются добить тяжелую атлетику так, чтобы не подняли головы. Пройдем год-два, все равно вылезем.

Вроде все уже "выкопали" – за 2008 и 2012 годы. Значит, так проверяли спортсменов на самих Олимпиадах. Когда мы выезжали на Игры, все в порядке было. Иначе никого не отправили бы на Олимпиаду. Видимо, были проблемы в лабораториях, и спортсмены могли попасть на Игры с какими-то остатками. Способы обнаружения веществ в пробах совершенствуются. Так можно докопаться и до древних Олимпийских игр методом эксгумации чемпионов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20161118/1112386392.html

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