Давид Ригерт: "Агапитов - не лучший вариант для ФТАР"

Экс-тренер сборной России по тяжелой атлетике Давид Ригерт отметил, что избрание Максима Агапитова президентом Федерации тяжелой атлетики России является не лучшим решением. По его словам, есть вероятность, что избранный глава федерации будет занимать эту должность временно.

- Посмотрим, что будет через пару-тройку месяцев, - приводит "Р-Спорт" слова Ригерта. - Но мое личное мнение, что Агапитов - это не лучший вариант. И скорее всего, это временный руководитель. Лучше не станет. Прежде всего, он должен навести порядок внутри федерации, управленческий кризис там очевидный, бардак большой в федерации. Посмотрим, удастся ли ему с ним справиться.