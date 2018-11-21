Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году пройдет в Лужниках

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, где планируется провести чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году. Страной проведения была выбрана Россия.

– Трудности с проведением чемпионата Европы могут быть связаны только с вопросами геополитики, – цитирует РИА Новости Агапитова. – И я сейчас не вижу возможности бойкота со стороны каких-то стран. Национальные федерации с восторгом воспринимают проведение турнира в России, особенно когда узнают, что мы хотим его провести в Москве, городе с богатой историей. И мы планируем его провести в Лужниках.

И к тому же в 2020 году исполнится 135 лет с момента основания тяжелой атлетики в России. Ни одна национальная федерация не имеет такой богатой истории. И Международная федерация тяжелой атлетики имеет свои корни с 1905 года. А российская тяжелая атлетика – с 1885 года.