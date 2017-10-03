Чемпионат Европы-2018 может быть перенесен из-за дисквалификации ряда федераций

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сказал, что национальная команда может выступить на чемпионате Европы-2018. По его словам, турнир может быть перенесен с марта на позднюю осень.

- На недавнем заседании исполкома мы пообщались с президентом Европейской федерации тяжелой атлетики, - сообщил Агапитов. - Может быть, чемпионат Европы-2018 будет перенесен с марта на позднюю осень. И тогда мы сможем на нем выступить. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, 1 октября состоялось заседание исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), на котором было принято решение на год дисквалифицировать ряд национальных федераций, включая ФТАР.