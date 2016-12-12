CAS рассмотрит иск ФТАР 26 января

Спортивный арбитражный суд Лозанны опубликовал список заседаний на январь 2017 года. Среди прочих дел CAS рассмотрит два дела с участием россиян. 12 января состоится слушание иска ИААФ к ВФЛА и ходоку Станиславу Емельянову.

26 января будет рассмотрено дело ФТАР против Международной федерации тяжелой атлетики. Подробности этих исков не разглашаются. Ранее IWF приостановила членство ФТАР, вследствие чего россияне пропустили Олимпиаду-2014, а также не могут получить допуск к другим международным соревнованиям.