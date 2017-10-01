Болгария вслед за Россией отстранена от международных турниров

IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики Болгарии от участия в международных стартах сроком на год, сообщает ТАСС. Причиной стала невыплата штрафа в размере 500 тысяч долларов.

Ранее сборная Болгарии по тяжелой атлетике была дисквалифицирована в полном составе после того, как в марте 2015 года допинг-пробы 11 членов команды дали положительные результаты на анаболический стероид станозолол. В ходе расследования инцидента выяснилось, что "спортсмены стали жертвами чужой небрежности". Эксперты независимой лаборатории в Германии пришли к выводу, что пищевая добавка, которую употребляли болгарские спортсмены, была загрязнена станозололом в производственных условиях, а спортсмены и тренеры даже не подозревали о подобной возможности. Исполнительный совет IWF также не допустил болгарских тяжелоатлетов до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и объявил, что национальная федерация должна заплатить штраф в размере 500 тысяч.

Накануне от международных стартов на год были отстранены федерации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины. Таким образом, тяжелоатлеты этих стран пропустят чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме.