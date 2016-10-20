Аухадов может лишиться трех золотых медалей из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) может лишить россиянина Апти Аухадова золотых медалей чемпионата мира, первенства Европы и Универсиады после обнаружения в его допинг-пробе запрещенных препаратов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Аухадова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года после обнаружения в его допинг-пробе туринабола и дростанолона.

- После решения МОК IWF рассмотрит возможность аннулирования результатов Аухадова, - цитирует ТАСС генерального секретаря IWF Аттила Адамфи.

Отметим, что перепроверка анализов спортсменов была проведена с использованием новых технологических средств, которые не применялись во время соревнований в 2008 и 2012 годах. Аухадов является чемпионом мира 2013 года, победителем чемпионата Европы 2013 года и обладателем золотой медали Универсиады-2013 в Казани. Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), он может быть дисквалифицирован на срок от двух лет.