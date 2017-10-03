Армения обсуждает вопрос апелляции на решение IWF об отстранении тяжелоатлетов

Пресс-секретарь министерства спорта и по делам молодежи Армении Астхик Мартиросян подчеркнула, что вопрос, связанный с возможным обжалованием решения Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении на год Федерации тяжелой атлетики страны, находится на стадии рассмотрения.

IWF 30 сентября отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и организации еще восьми стран (Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии) на год за допинговые нарушения.

"Вопрос подачи апелляции сейчас обсуждается в трехстороннем формате между министерством спорта и по делам молодежи, национальным олимпийским комитетом и Федерацией тяжелой атлетики Армении", – приводит "Р-Спорт" слова Мартиросян.