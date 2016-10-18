19:19 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Апти Аухадов: "Нет смысла что-то оспаривать"

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Российский тяжелоатлет Апти Аухадов не будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его серебряной медали Олимпийских игр 2012 года. В результате перепроверки в допинг-пробе 23-летнего Аухадова были обнаружены запрещенные вещества - туринабол и дростанолон.

- Нет смысла что-то оспаривать. Вы же видите, что творится. У меня сейчас нет команды, у нас фактически нет федерации, поэтому что-то предпринимать нет смысла, - цитирует ТАСС Аухадова. - Конечно, я хочу продолжить спортивную карьеру. Теперь нужно смотреть, что будет дальше, как будут развиваться события.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

В тяжелой атлетике жрут ВСЕ!!! Пусть пробы других тоже проверяют!

19:35

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