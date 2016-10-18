Апти Аухадов лишен серебра Олимпиады в Лондоне

Российский тяжелоатлет Апти Аухадов, выступавший на Олимпиаде в Лондоне в весовой категории до 85 кг, лишен серебряной медали Игр. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам перепроверки допин-проб. В анализах 23-летнего россиянина были найдены запрещенные анаболические стероиды - туринабол и дростанолон.
Аухадов теперь должен вернуть медаль МОК, а результаты соревнований будут изменены. Второе место и серебро Олимпиады достанется иранцу Кианушу Ростами, а бронза - египтянину Тареку Йехия.
Также анулированы результаты украинского прыгуна с шестом Максима Мазурика. В допинг-пробе 33-летнего спортсмена, занявшего на Играх 18-е место, также найден туринабол.
serenky25
Сказать что медаль потерялась и передать песню группы Ленинград "Дорожная"
18:58
Айртон
Мошенникам в спорте не место!)
18:57
karlikf1
США - лучшая страна в мире!, гори в аду, нелюдь.
18:54
spetrov
Встречаем обновленного Смоку? :)
18:49