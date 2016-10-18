18:30 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Апти Аухадов лишен серебра Олимпиады в Лондоне

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Российский тяжелоатлет Апти Аухадов, выступавший на Олимпиаде в Лондоне в весовой категории до 85 кг, лишен серебряной медали Игр. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам перепроверки допин-проб. В анализах 23-летнего россиянина были найдены запрещенные анаболические стероиды - туринабол и дростанолон. 

Аухадов теперь должен вернуть медаль МОК, а результаты соревнований будут изменены. Второе место и серебро Олимпиады достанется иранцу Кианушу Ростами, а бронза - египтянину Тареку Йехия. 

Также анулированы результаты украинского прыгуна с шестом Максима Мазурика. В допинг-пробе 33-летнего спортсмена, занявшего на Играх 18-е место, также найден туринабол.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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serenky25

Сказать что медаль потерялась и передать песню группы Ленинград "Дорожная"

18:58

Айртон

Мошенникам в спорте не место!)

18:57

karlikf1

США - лучшая страна в мире!, гори в аду, нелюдь.

18:54

spetrov

Встречаем обновленного Смоку? :)

18:49

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